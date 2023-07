Boy van Poppel en Rein Taaramäe langer in dienst van Intermarché-Circus-Wanty

Intermarché-Circus-Wanty kan ook in 2024 rekenen op twee ervaren krachten. Boy van Poppel (35) en Rein Taaramäe (36) hebben vandaag voor één jaar bijgetekend bij de Belgische formatie.

Van Poppel is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Intermarché-Circus-Wanty. “De Nederlander heeft de afgelopen vier seizoenen een onschatbare rol in de resultaten van de verschillende sprinters van het Waalse WorldTeam gespeeld. Aan de zijde van Boy kende zijn broer Danny zijn beste seizoen van zijn carrière, terwijl de jonge Belg Gerben Thijssen erin geslaagd is om zich tot één van de snelste sprinters van het peloton te ontpoppen”, laat de ploeg weten op zijn website.

De formatie is kortom tevreden over het functioneren van Van Poppel, die voor een jaar heeft bijgetekend. “Sinds mijn komst bij Intermarché-Circus-Wanty in 2020, hebben we op gebied van sprinten grote stappen voorwaarts gemaakt. Ondanks deze grote progressie, ben ik ervan overtuigd dat er nog steeds ruimte voor verbetering is. Daarom ben ik erg blij met de kans om volgend seizoen aan de ontwikkeling van de sprinttreinen te blijven bijdragen en samen naar meer overwinningen te streven.”

Taaramäe komt sinds 2021 uit voor de Belgische formatie en wist dat jaar een etappe te winnen in de Vuelta a España. “Deze contractverlenging maakt me zeer gelukkig. Bij Intermarché-Circus-Wanty heb ik een omgeving gevonden waar ik me thuis voel en later mijn carrière hoop te beëindigen. Samen vormen alle renners en stafleden een groep vrienden, die op een behulpzame en vriendelijke manier met elkaar omgaan”, is de Est lovend over zijn werkgever.

Ook performance manager Aike Visbeek is in zijn nopjes. “Rein Taaramäe en Boy van Poppel zijn twee van onze meest ervaren renners, die ons ondersteunen om onze jonge profs beter te maken. Rein neemt die rol hoofdzakelijk op zich in etappekoersen. Boy heeft dan weer een sleutelrol in de ontwikkeling van de sprinttrein van Gerben Thijssen gespeeld en zijn zes belangrijke overwinningen van de afgelopen veertien maanden.”

Taaramäe en Van Poppel werken momenteel toe naar de Vuelta a España (26 augustus-17 september).