‘Bouhanni overweegt te stoppen, Démare mogelijke vervanger bij Arkéa’

Is Nacer Bouhanni bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner? Volgens L’Équipe denkt de Franse sprinter eraan om zijn fiets na het huidige seizoen aan de wilgen te hangen. Arkéa-Samsic, dat vanaf volgend jaar Arkéa-B&B Hotels heet, zou al een vervanger op het oog hebben. Arnaud Démare zou dichtbij een overstap naar het Franse team zijn.

Bouhanni, drievoudig ritwinnaar in zowel de Giro als de Vuelta, kende de afgelopen tijd de ene tegenslag na de andere. De sprinter lag vorig jaar maanden in de lappenmand vanwege een gebroken nekwervel, opgelopen in de Ronde van Turkije. Dit jaar kwam hij hard ten val in zowel de Trofeo Palma als de openingsetappe van de Région Pays de la Loire Tour. De 32-jarige renner, die einde contract is bij Arkéa-Samic, boekte in maart 2022 zijn laatste overwinning. Hij werd dit jaar niet geselecteerd voor de Tour.

Hetzelfde geldt voor Démare, die ook te horen heeft gekregen dat hij moet vertrekken bij Groupama-FDJ. “Madiot kwam naar me toe en zei: we kunnen je niet behouden. Dat was het. Of ik wilde blijven? Ik had graag de keuze gehad. Ik voelde wel dat er steeds minder ambitie was binnen de ploeg om te investeren in een sprinttrein, maar ik zit hier al zo lang. Ik dacht dat ik meer betekende voor deze ploeg”, zei Démare onlangs al tegen L’Équipe. De eveneens 32-jarige Fransman werd in 2012 prof bij FDJ.

