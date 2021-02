Bouhanni: “Ook al was dit meer voor puncheurs, ik wilde mezelf testen”

Nacer Bouhanni begon de Ster van Bessèges met een tweede plaats in de openingsetappe. Op de oplopende finish in Bellegarde probeerde de sprinter de concurrentie te verrassen, maar aan de streep moest hij Christophe Laporte voor zich dulden.

“Ik wist dat de slotklim van de Côte de la Tour meer voor puncheurs dan voor sprinters was, maar toch wilde ik mezelf eens testen”, liet Bouhanni naderhand weten. “Er was veel beweging aan de voet van de klim. Zodra er een opening was, viel ik aan. Ik maakte er een lange eindsprint van om een verschil te forceren. Het was een enorme inspanning op het steilste deel van de klim. Ik weet van mezelf dat als ik in vorm ben, ik mezelf kan laten zien op zo’n aankomst.”

De Franse sprinter van Arkéa Samsic, die in het verleden al twee etappes won in de Zuid-Franse etappekoers, weet dat er meer kansen aankomen deze week. “Het was mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik ben tevreden over mijn vorm en weet dat er zeker nog mogelijkheden voor sprinters komen in deze editie van de Ster van Bessèges. Ook wil ik nog mijn ploeggenoten bedanken. Ze hebben de hele wedstrijd keihard voor mij gewerkt.”