BORA-hansgrohe met titelverdediger Vlasov in Ronde van Valencia

BORA-hansgrohe rekent in de Ronde van Valencia, de Spaanse rittenkoers die woensdag van start gaat in Orihuela, op de winnaar van vorig jaar: Aleksandr Vlasov. De Russische ronderenner is de meest in het oog springende naam, al heeft de Duitse formatie nog meer ijzers in het vuur.

Maar we staan eerst stil bij titelverdediger Vlasov. De 26-jarige coureur sloeg vorig jaar een dubbelslag in de koninginnenrit van de Spaanse wielerronde en zou vervolgens de leiderstrui naar Valencia brengen. Hoe het met de vorm van Vlasov staat, is een vraagteken, want hij maakt zijn seizoensdebuut. In 2022 had hij voorafgaande aan de Spaanse rittenkoers al twee eendaagsen op Mallorca gereden.

Vlasov is niet de enige renner van BORA-hansgrohe die een goed klassement kan rijden. Zo heeft de ploeg ook Matteo Fabbro, Lennard Kämna en Bob Jungels in de gelederen. Jungels maakt in de Ronde van Valencia zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever.

Verder rekent de ploeg op de Duitse hardrijder Nico Denz, de eveneens uit Duitsland afkomstige klimmer Anton Palzer en Pool Cesare Benedetti. De Ronde van Valencia begint met een 145 kilometer lange rit van Orihuela naar Altea. De belangrijkste ritten voor de klassementsmannen volgen op donderdag en zaterdag, als de streep beide keren boven op een helling is getrokken. Ook de andere ritten kennen echter een verraderlijk parcours.