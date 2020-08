BORA-hansgrohe met Schachmann en Majka naar Ronde van Lombardije vrijdag 14 augustus 2020 om 08:27

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Lombardije. Maximilian Schachmann en Rafał Majka zijn de opvallendste namen. Ook Ide Schelling zal komende zaterdag deelnemen aan de herfstklassieker, die dit jaar zal worden verreden in de zomer.

Schachmann timmert de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg als klassementsrenner en klassiekerspecialist. In 2019 waren zijn uitslagen al indrukwekkend te noemen: derde in Luik-Bastenaken-Luik, vijfde in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en een nationale titel op de Sachsenring.

Dit jaar lijkt de Duitser nog een extra stapje te hebben gezet met eindwinst in Parijs-Nice en een derde stek in Strade Bianche. De 30-jarige Majka werd al eens derde (2013) en zevende (2018) in de Ronde van Lombardije en liet in de voorbije Ronde van Polen (4e) zien dat hij klaar is voor een nieuwe topprestatie.

De selectie bestaat verder uit Schelling, Cesare Benedetti, Jempy Drucker, de Oostenrijkse klimmer Patrick Konrad en Paweł Poljański. Het is voor de 22-jarige Schelling, bezig aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau, de allereerste deelname aan Il Lombardia.

Voorbeschouwing: Ronde van Lombardije

Selectie BORA-hansgrohe voor Ronde van Lombardije 2020

Cesare Benedetti

Jempy Drucker

Patrick Konrad

Rafał Majka

Paweł Poljański

Maximilian Schachmann

Ide Schelling