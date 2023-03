BORA-hansgrohe met kopmannen Vlasov en Hindley naar Tirreno-Adriatico

Aleksandr Vlasov en Jai Hindley zullen volgende week voor een goed klassement gaan in Tirreno-Adriatico. De twee klimmers voeren BORA-hansgrohe aan in die wedstrijd. Daarnaast zal ook de jonge Belg Jordi Meeus aan de start verschijnen, hij zal zich mengen in de sprints.

Vlasov reed dit seizoen een koers, de Ronde van Valencia. De 26-jarige renner werd vijfde in het algemeen klassement op 25 seconden van winnaar Rui Costa. Hindley reed al een aantal wedstrijden, hij liet zich bijvoorbeeld zien in de Santos Tour Down Under, in eigen land, en de Volta ao Algarve. Hindley was goed in de bergetappes, maar speelde geen rol in het klassement.

De twee klimmers krijgen naast Meeus ook nog Cesare Benedetti, Nico Denz, Patrick Gamper en de sterke Duitser Lennard Kämna mee naar Tirreno-Adriatico. De Italiaanse rittenkoers gaat aanstaande maandag van start.

