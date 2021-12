Bondscoach Vanthourenhout: “Op dit moment is WK-deelname Van Aert niet aan de orde”

Verschijnt Wout van Aert eind januari aan de start van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville? Het is een veelgestelde vraag in veldritland. De drievoudige wereldkampioen in het veld geeft voorlopig nog geen duidelijkheid, de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout doet dat wel in gesprek met de Belgische krant De Morgen. “Op dit moment ga ik ervan uit dat hij niet gaat.”

De roep om een WK-deelname van Van Aert klinkt steeds luider, aangezien de Belgische kampioen van Jumbo-Visma momenteel niet te kloppen is in het veld. Afgelopen donderdag boekte hij in Loenhout alweer zijn zesde overwinning in zes crossen. En dat is voor Van Aert een unicum. Ook Vanthourenhout kijkt met bewondering naar zijn landgenoot. “Wat mij opvalt, is zijn blik. Hij straalt en rijdt ontspannen rond.”

“Hij maakt weinig tot geen fouten en als dat wel gebeurt, herstelt hij ze meteen”, aldus de Belgische keuzeheer. “Je merkt geen frustratie, hij jaagt zich niet op en groeit in een wedstrijd. Dat zagen we de voorbije jaren niet van hem. Het is een plezier om hem rond te zien crossen.” Er liggen dus kansen voor Van Aert in Fayetteville, al helemaal nu zijn grote concurrent Mathieu van der Poel sukkelt met de rug en wellicht niet op tijd fit is voor de mondiale titelstrijd.

En toch maakt Vanthourenhout zich niet al te veel illusies. “Voor mij is het vrij duidelijk. Op dit moment ga ik ervan uit dat hij niet gaat. Dat is plan A. Hij rijdt nu zijn crossen en heeft een plan dat loopt tot en met het Belgisch kampioenschap. Als daarna verandering komt in zijn plannen, dan is dat plan B. Het is niet dat hij halsoverkop zal afreizen naar het WK. Er bestaat een traject om aan het WK deel te nemen, maar dat hing af van zijn resultaten en zijn gevoel in het veld.”

“Dus er is daar over nagedacht, maar plan A is nog altijd een feit en nog niet in twijfel getrokken. Dus op dit moment is deelname aan het WK in Amerika niet aan de orde”, is de bondscoach duidelijk.