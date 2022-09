Bondscoach Loes Gunnewijk: “Dit is fantastisch na al die tegenslagen”

Loes Gunnewijk is bijzonder gelukkig met de overwinning van Annemiek van Vleuten op het WK wielrennen in Australië. De bondscoach van Nederland sprak vol lof over wereldkampioene Van Vleuten. “Ze is de nummer één in het omgaan met tegenslagen.”

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

“We kregen in de auto te horen dat Van Vleuten weg was gereden uit de kopgroep. Daarna was het even stil en dan… gekkenhuis! Ik kan het echt niet geloven”, vertelde Gunnewijk aan NOS. “Dat het zo loopt, dat hadden we gewoonweg niet kunnen bedenken. Annemiek is echt voor het team gestart, zonder verwachtingen.”

Enkele uren voor de start moest Gunnewijk nog een tegenslag verwerken, aangezien Demi Vollering niet kon starten door een positieve coronatest. “Zonder Annemiek (gezien haar valpartij, red.) en Demi waren we bergop een stuk zwakker. Daarnaast had Marianne (Vos, red.) ook geen superdag.”

‘Annemiek is een heel bijzondere daarin’

“We reden achter de feiten aan. Het was heel knap dat Ellen (van Dijk, red.) en Annemiek uiteindelijk samen de kopgroep van vijf konden inrekenen, maar je weet eigenlijk dat het aankomt op de laatste ronde”, ging Gunnewijk verder. “Misschien mag het eindelijk zo zijn. De twee medailles zorgden nog voor een mooi begin, maar daarna hebben we heel veel tegenslag gehad. Dat we het zo kunnen afsluiten, is fantastisch.”

Gunnewijk benadrukte haar bewondering voor Van Vleuten. “Ze is de nummer één in het omgaan met tegenslagen. Ze is alzo vaak ergens van teruggekomen, ze weet precies wat ze dan moet doen. Annemiek is een heel bijzonder daarin.”