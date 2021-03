Boete voor Wout van Aert na ‘ongepast gedrag’ in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert sprak na afloop van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico van een geslaagde dag, maar na de finish besloot de jury een boete uit te delen aan de renner van Jumbo-Visma.

Van Aert moet een boete van 300 Zwitserse Frank betalen wegens ‘ongepast gedrag’. De Belg, die vandaag als derde over de streep kwam in de etappe naar Chiusdino, is niet de enige renner die vandaag op de vingers is getikt.

Ook Jan Bakelants en Gonzalo Serrano zijn beboet (200 Zwitserse Frank) vanwege het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zone. Ploegleiders Max Sciandri (Movistar) en Addy Engels (Jumbo-Visma) moeten voor hetzelfde vergrijp eveneens 200 Zwitserse Frank overmaken.