Wout van Aert: “Er zat niet meer in dan een derde plaats”

Wout van Aert ging vandaag voor een twee op twee in Tirreno-Adriatico, maar de Belg moest in Chiusdino zijn meerdere erkennen in wereldkampioen en ritwinnaar Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. “Er zat vandaag niet meer in dan een derde plaats”, zo concludeerde Van Aert na afloop.

De renners in Tirreno-Adriatico kregen vandaag een pittige etappe voorgeschoteld over meerdere nijdige hellingen. De finish in Chiusdino liep flink bergop en dat is normaal spek naar de bek van Van Aert. Vandaag bleek de renner van Jumbo-Visma echter niet sterk genoeg om wereldkampioen Alaphilippe van de zege te houden.

“Het was zoals verwacht een zware rit en in de finale hebben ze het ons niet makkelijk gemaakt”, zo begint Van Aert zijn verhaal in de interviewtent. “Het is goed dat ik mijn leiderstrui behoud en naar een mooie uitslag sprint, maar er zat vandaag niet meer in. Geraint Thomas maakte er een hele lange sprint van en ik zat redelijk op mijn limiet, zoals waarschijnlijk veel renners.”

Opdracht volbracht

Alaphilippe nam in de sprint al meteen een paar lengtes en Van Aert bleek niet bij machte om de Fransman nog te remonteren. “Ik zat nog wel oké in zijn slipstream, maar Mathieu kwam ook nog van achteruit. Ik was niet goed genoeg om er aan te pas te komen”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die nog altijd eigenaar is van de blauwe leiderstrui.

Van Aert heeft ook nog wat lovende woorden voor zijn ploeggenoten. “Er stond vandaag wel wat druk op de ploeg. We moesten de koers controleren, maar dat hebben we zonder al te veel hulp goed gedaan. We hebben weer een etappe overleefd en ik pak nog bonificatieseconden. Het is een geslaagde dag. Ik ben tevreden, opdracht volbracht.”