Boerenprotestacties tijdens Nederlands openingsweekend Ronde van Spanje

De Vuelta a España start vrijdag 19 augustus in Utrecht. Boerenactiegroepen grijpen het wielerevenement aan om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren bereiden grote protestacties voor langs de route van de wedstrijd, meldt RTV Utrecht.

“Het gaat niet om een blokkade”, zegt Teus van der Wind van boerenactiegroep Agractie. Hij is de initiatiefnemer van een protestactie tijdens de tweede etappe van de komende Vuelta. Op zaterdag 20 augustus, in de etappe van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht, zullen de boeren tussen Woudenberg en Scherpenzeel hun punt maken. “We willen langs het parcours demonstreren met vlagvertoon en spandoeken en een gigantische rij trekkers, vrachtwagens en hoogwerkers.” Het is niet de bedoeling dat het een “wilde actie” wordt.

Tijdens de derde etappe, die start en finisht in Breda, is er een protest van LTO Nederland. “We hebben er geen problemen mee zolang het parcours niet wordt geblokkeerd en de wedstrijd niet wordt belemmerd”, laat een woordvoerder van La Vuelta Holanda. “Er is een Nederland vrijheid van meningsuiting en demonstreren is toegestaan. Wij moeten dit in goede banen leiden terwijl we het peloton een veilige doorgang geven.” De regisseur van de tv-uitzending bepaalt of de actie in beeld wordt gebracht of niet, stelt de woordvoerder.