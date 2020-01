Boels-Dolmans en Parkhotel Valkenburg zeker van startplek in WWT-koersen dinsdag 28 januari 2020 om 13:17

De UCI heeft de lijst gepubliceerd van vrouwenploegen die komend seizoen aan alle Women’s WorldTour-wedstrijden mogen deelnemen. Naast de Women’s WorldTeams hebben ook de Nederlandse UCI-ploegen Boels-Dolmans en Parkhotel Valkenburg zich van een startplek weten te verzekeren. De vrouwenafdeling van Lotto-Soudal mag eveneens rekenen op een uitnodiging voor de grootste koersen.

Volgens reglementen van de UCI moeten organisatoren van Women’s WorldTour-koersen vijftien ploegen in ieder geval uitnodigen. Vorig jaar gingen de uitnodigingen naar de vijftien hoogst geklasseerde ploegen op de UCI ranking, maar dit jaar mogen Women’s WorldTeams er ongeacht hun plek in de ranking automatisch bij zijn tijdens de grootste koersen. Het gaat hier om Trek-Segafredo, CCC-Liv, Mitchelton-Scott, Alé BTC Ljubljana, Team Sunweb, Canyon-SRAM, FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope en Movistar.

Bij de rest van de ploegen gaat het wel om de plaats in de ploegenranking. Alle Women’s WorldTeams staan in de top vijftien, op Movistar na. Dit betekent dat de ploeg die als vijftiende staat geklasseerd (Hitec Products-Birk Sport) niet automatisch verzekerd is van een uitnodiging voor de grootste koersen en dus afhankelijk is van wildcards.

De Nederlandse ploegen Boels-Dolmans en Parkhotel Valkenburg staan respectievelijk eerste en achtste in de ranking, dus zij krijgen voor elke Women’s WorldTour-wedstrijd een invitatie. Lotto Soudal, dertiende in de ploegenranglijst, is de enige Belgische ploeg die nu al weet dat het mag starten in koersen als de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Giro Rosa. Dit geldt eveneens voor Ceratizit-WNT, Valcar-Travel & Service, Bigla-Katusha en Cogeas Mettler Look.

Top 20 UCI ploegenranking

1. Boels-Dolmans – 5451 punten

2. Trek-Segafredo – 4864,82

3. CCC-Liv – 4766

4. Mitchelton-Scott – 4611,69

5. Alé BTC Ljubljana – 4417,84

6. Team Sunweb – 4233,08

7. Canyon-SRAM – 4217,84

8. Parkhotel Valkenburg – 3689,61

9. Ceratizit-WNT – 3045,68

10. FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope – 2639,33

11. Valcar-Travel & Service – 2607,33

12. Bigla-Katusha 2473,31

13. Lotto-Soudal Ladies – 1879,25

14. Cogeas Mettler Look – 1707

15. Hitec Products-Birk Sport – 1496,58

16. Astana Women’s Team – 1460

17. Movistar – 1419,53

18. Rally – 1408

19. Agolico BMC – 995

20. Tibco-SVB – 975,25