Boels-Dolmans en Parkhotel Valkenburg mogen naar La Course woensdag 8 juli 2020 om 12:21

Organisator ASO heeft de namen van de 23 damesteams die van start mogen in La Course by Le Tour, bekendgemaakt. Bij de 23 twee Nederlandse teams: Boels-Dolmans en Parkhotel Valkenburg.

La Course start en finisht dit jaar in Nice en wordt op de openingsdag van de manneneditie van de Tour de France verreden. Een wedstrijd over 96 kilometer zonder noemenswaardige hindernissen. Vandaag maakte organisator ASO de lijst van 23 teams bekend die van start mogen. Uiteraard de acht WorldTour-teams, aangevuld met vijftien continentale teams.

WorldTeams:

Alé BTC Ljubljana

Canyon/SRAM Racing

CCC-Liv

FDJ Nouvelle – Aquitaine Futuroscope

Movistar Team Women

Team Sunweb

Trek-Segafredo

Continental Teams:

Aromitalia – Basso Bikes – Vaiano

Astana Women’s Team

Bizkaia-Durango

Boels Dolmans Cycling Team

Ceratizit – WNT Pro Cycling Team

Charente – Maritime Women Cycling

Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team

Hitec Products – Birk Sport

Lotto Soudal Ladies

Parkhotel Valkenburg

Paule Ka

Rally Cycling

Team Arkea

Team Tibco-Silicon Valley Bank

Valcar-Travel & Service