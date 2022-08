Bob Jungels kiest voor avontuur bij BORA-hansgrohe: “Potentieel nog niet volledig benut”

Bob Jungels stapt vanaf 2023 over naar BORA-hansrohe, de Luxemburger heeft een meerjarig contract getekend. Jungels is bezig aan zijn laatste seizoen bij AG2R Citroën en heeft er niet voor gekozen om zijn contract te verlengen. “Het voelde als de juiste plaats en ploeg om terug consistentie in mijn resultaten te krijgen.”

“Ik ben erg enthousiast om vanaf volgend seizoen voor BORA-hansgrohe te rijden”, vertelt de ritwinnaar van de Tour de France op de site van de Duitse ploeg. ‘Het voelde als de juiste plaats en ploeg om terug consistentie in mijn resultaten te krijgen. Ik kijk ernaar uit om een grote rol te spelen in teamoverwinningen in de komende seizoenen.”

Verder wil Jungels zich als renner blijven ontwikkelen. “Ik ben ook bereid om daar hard voor te werken. Voor mij voelt deze verandering alsof het de start is van iets groots”, aldus Jungels. Ook sportief directeur Rolf Aldag is zeer blij met de transfer. “Bob is een zeer interessante renner. Je krijgt het gevoel dat hij al een eeuwigheid in het peloton zit, maar toch is hij net op zijn beste leeftijd.”

Aldag: “Potentieel nog niet volledig benut”

“Hij brengt ongelooflijk veel ervaring mee, maar tegelijkertijd ook heel veel potentieel. We geloven ook dat dit potentieel nog niet volledig benut is en we willen graag samen met Bob werken aan zijn ontwikkeling. Qua type renner past hij perfect in onze multi-captain strategie. We willen graag meer diepte aan onze ploeg blijven toevoegen om het voor onze concurrenten moeilijk te maken om onze races te voorspellen. Bob kan zeker een sleutelrol spelen in belangrijke wedstrijden omdat hij zeer veelzijdig is.”