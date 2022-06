Boaro stapt af in Ronde van Zwitserland, Aranburu geveld door hitteberoerte

Het peloton van de Ronde van Zwitserland dunt nog verder uit. Terwijl er voor de start al tal van afstappers waren vanwege coronabesmettingen, verlieten Manuele Boaro en Alex Aranburu de koers tijdens de zesde rit. Boara kampt met knieklachten, Aranburu liep gisteren een lichte hitteberoerte op.

“Manuele Boara moet de wedstrijd (de Ronde van Zwitserland, red.) verlaten vanwege een knieblessure waar hij al enkele dagen last van heeft”, schrijft Astana Qazaqstan, de ploeg van Boarao, op zijn sociale media. Movistar heeft het volgende te melden over zijn renner Aranburu: “Door een lichte hitteberoerte, opgelopen tijdens de dag van gisteren, en om zijn herstel te bespoedigen, zal Alex Aranburu de Ronde van Zwitserland verlaten, nadat hij vijfde en zes was geweest in twee ritten. Het is tijd om bij te komen en nieuwe doelen te stellen.”

Aranburu werd vijfde in de door Peter Sagan gewonnen derde etappe naar Grenchen. Daags nadien, in de rit naar Brunnen, eindigde hij als zesde. Boaro zat in de rit naar Grenchen mee in de vroege vlucht.

A causa de un leve golpe de calor durante la jornada de ayer y para acelerar su recuperación, @aranburualex detiene su presencia en el 🇨🇭 #TourdeSuisse2022, habiendo sido 5º y 6º en dos parciales. Toca recuperar y pensar en los próximos objetivos. ¡Cuídate, Alex! 🙏 pic.twitter.com/jVDX8eVpxM — Movistar Team (@Movistar_Team) June 17, 2022