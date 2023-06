Blanka Vas rondt werk van SD Worx af in Ronde van Zwitserland voor vrouwen

Blanka Vas heeft de openingsetappe in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen gewonnen. De Hongaarse werd perfect afgezet door haar ploegmaats Marlen Reusser en Demi Vollering en was vervolgens de snelste in de sprint.

De rensters begonnen vanavond met een korte openingsrit van 56 kilometer van en naar Weinfelden aan de vierde editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen, maar de ronde maakt pas voor het eerst deel uit van de Women’s WorldTour.

Het verschrikkelijke overlijden van Gino Mäder overschaduwt ook de vrouweneditie van de wedstrijd, maar koersdirecteur Olivier Senn besloot om de rittenkoers vandaag ‘gewoon’ door te laten gaan. “De vrouwen en alle teams verdienen een Tour de Suisse Women. We zijn er zeker van dat we de vrouwelijke rensters een professionele en veilige wedstrijd kunnen aanbieden”, aldus Senn.

Vrijwel meteen na de start liep het al wat op, want dan lag de Burgstrasse (2.6 kilometer aan 4,9%) te wachten. Die Burgstrasse moest later nog twee keer beklommen worden. Het inspireerde de Zwitserse Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) om het hazenpad te kiezen. In eerste instantie was ze vooral op zoek naar de bergpunten, maar de Zwitserse zette door.

SD Worx verschalkt soliste Chabbey

Gezelschap kreeg ze niet, wél een dikke minuut voorsprong op de rest van het peloton. Team DSM leek het dus allemaal wel onder controle te hebben, maar ook in de diepe finale zakte de voorsprong van Chabbey lang niet. Demi Vollering (SD Worx) – die zich vandaag opofferde voor de Hongaarse Blanka Vas – moest zich hoogstpersoonlijk met de debatten komen bemoeien, vooraleer het verschil richting halve minuut zakte.

Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) verzette het nodige afstoppingswerk voor haar ploegmate, maar in de heuvelachtige laatste vijf kilometer waren de troepen van SD Worx toch net iets sterker. Chabbey sneuvelde zo in allerlaatste instantie, op drie kilometer van de streep.

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) waagde in het absolute slot nog een aanval, waarmee ze het hele peloton uit elkaar reed. De vrouwen van SD Worx waren echter attent, waarna Marlen Reusser ploegmate Blanka Vas perfect door de laatste bochten loodste. Vollering kwam nog wat storen, waardoor Arlenis Sierra (Movistar) geen kans kreeg om Vas nog voorbij te gaan.

Recordzege

Voor de 21-jarige Blanka Vas is het pas haar eerste zege op WorldTour-niveau, maar SD Worx is het winnen inmiddels gewend. Het vestigde vandaag een record van negentien overwinningen op rij, nadat het al een hele maand ongeslagen is. Een ongeziene winning streak.