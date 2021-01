Blanka Kata Vas: “Ik wilde aan het nieuwe jaar beginnen met een zege”

De 19-jarige Blanka Kata Vas is op stoom gekomen. Na haar zege in Bredene afgelopen woensdag was ze zaterdag ook de beste in Gullegem. De reden van haar topvorm? Een trainingskamp dat ze begin december belegde.

“Ik denk dat ik een nieuwe stap heb gezet op trainingskamp in Spanje”, doet ze haar verhaal in het flashinterview. “Na Tabor ben ik daar naartoe vertrokken.”

In het dubbele weekend Antwerpen-Gavere maakte ze destijds haar rentree weer in de cross, maar pas daarna kwamen de uitslagen: Vijfde in Namen, vierde in Essen, negende in Herentals, zevende in Dendermonde en dus de twee zeges deze week.

Over de zege van zaterdag zegt ze: “Ik wilde heel graag winnen omdat de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar was. Het was een technisch parcours, maar de modder was vandaag niet al te moeilijk. In Dendermonde was de modder pas lastig.”

Zondag mag Vas het ook weer in de Wereldbeker laten zien: de Hongaarse kampioene start in het Nederlandse Hulst.