Blanka Kata Vas had corona tijdens WK, ondanks negatieve tests

Blanka Kata Vas kende een teleurstellend WK veldrijden vorige week, maar de oorzaak werd maar niet gevonden. Tot nu, want grondig onderzoek heeft uitgewezen dat de Hongaarse besmet was met het coronavirus. “Dat was de oorzaak van mijn ziekte en de malaise”, vertelt ze aan Eurosport Hongarije.

De zeventiende plaats van Vas op het wereldkampioenschap in Fayetteville was ver beneden verwachting. “De twee dagen voor het WK had ik hoofdpijn en hevige buikkrampen. Ik kon amper iets eten”, legt Vas uit. “Maar we sloten corona uit, want bij de test 48 uur voor de wedstrijd waren mijn twee tests negatief.”

“Nadat we terug waren uit de Verenigde Staten gaf de bondscoach aan dat het niet goed met hem ging. Hij testte positief. Daarna heeft iedereen een zelftest gedaan en Miki (haar vriend, red.) en Lars Boom (haar coach bij SD Worx, red.) kregen ook een positieve uitslag terug. Maar ik was toch weer negatief”, gaat ze verder. Vas woonde daarna nog de ploegpresentatie van SD Worx bij.

Minder symptomen

Daags na die ploegvoorstelling volgde een medische check. “We werden grondig onderzocht, zelfs ons hart werd gecontroleerd, maar alles bleek in orde. Vrijdag vloog ik naar huis met Miki en daar deed ik een speciale coronatest. Ik wilde weten of ik de afgelopen twee weken het virus heb gehad. Uit die uitslag bleek duidelijk dat ik corona heb gehad”, aldus Vas. “Maar vergeleken met vorig jaar februari, toen ik ook het coronavirus kreeg, waren mijn symptomen zwakker.”

Voorlopig heeft de 20-jarige veldrijdster een rustpauze na haar winter. Binnenkort sluit ze aan bij een trainingskamp met SD Worx op Tenerife, om in de Amstel Gold Race aan haar wegseizoen te beginnen namens het Nederlandse team.