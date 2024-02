maandag 26 februari 2024 om 13:21

Bizar: Amerikaanse vrouwenploeg betrapt op fraude in Belgische koers

De Amerikaanse vrouwenploeg Cynisca Cycling is bestraft door de internationale wielerunie UCI. En wel om een heel bizarre reden. De formatie had te weinig renners om deel te nemen aan de Belgische eendagskoers Argenta Classic-2 Districtenpijl Ekeren-Deurne, maar de teammanager probeerde de koerscommissarissen op het verkeerde been te zetten.

Ploegen die wilden deelnemen aan de Argenta Classic-2 Districtenpijl Ekeren-Deurne, moesten een selectie van minstens vijf rensters samenstellen. Een probleem: Cynisca Cycling was slechts met vier rensters afgezakt naar Antwerpen. Teambaas Danny Van Haute probeerde de regels vervolgens te omzeilen. De ploeg liet weten dat de vijfde renster ziek was geworden, maar de koerscommissarissen trapten hier niet in.

Mecanicien vermomd als renster

Van Haute liet het hier echter niet bij zitten en vroeg aan de vrouwelijke mecanicien van de ploeg, Moira Barrett, om met een koerstenue aan en een gezichtsmasker op het startblad te gaan tekenen. Zonder succes, Cynisca Cycling mocht niet van start gaan.

En daar blijft het dus niet bij, aangezien de UCI het voorval kwalificeert als fraude. “De leden van de ploeg hebben deelgenomen aan fraude op grond van het artikel 12.4.008”, zo luidde het oordeel, waarbij de UCI doelt op het artikel dat betrekking heeft op het verstrekken van valse informatie.

Ploegbaas Danny Van Haute heeft een schorsing tot eind 2025 aan zijn broek, mecanicien Barrett is geschorst tot 1 september 2024. De Amerikaanse rensters Anna Hicks, Cara O’Neil, Katherine Sarkisov en Claire Windsor komen er vanaf met een waarschuwing. Cynisca Cycling moet verder één UCI-koers overslaan. De formatie kan overigens nog in beroep gaan bij het TAS, het Hof van Arbitrage voor Sport.