Biniam Girmay schiet meteen raak bij comeback op tijdritkampioenschap Eritrea

Biniam Girmay heeft zijn rentree in wedstrijdverband opgeluisterd met een overwinning. Het toptalent van Intermarché-Wanty-Gobert was vrijdag op het tijdritkampioenschap van Eritrea de beste. Het was voor Girmay zijn eerste wedstrijd sinds zijn opgave in de Giro d’Italia, nadat een kurk in zijn oog was geschoten.

Voor Girmay was zijn eerste Giro d’Italia een met twee gezichten. Eerst was er euforie vanwege zijn goede uitslagen en zijn etappezege in Jesi. Dat maakte plaats voor teleurstelling, toen bij de huldiging na zijn zege in de tiende rit de kurk van de champagnefles in zijn oog schoot en hij de ronde noodgedwongen vroegtijdig moest verlaten. Sindsdien hield hij een rustperiode en bracht hij tijd door met familie en vrienden.

Op de kampioenschappen in Eritrea, in zijn thuisstad Asmara, maakt hij deze week zijn comeback. Zondag rijdt hij ook nog het wegkampioenschap in eigen land. “Het zou een enorme trots zijn om de vlag van Eritrea een jaar lang overal te mogen tonen, daarom zal ik mijn uiterste best doen”, zei Girmay in aanloop.

