Biniam Girmay naar de Giro d’Italia in 2022

Biniam Girmay zal in de Giro 2022 zijn debuut maken in een grote ronde. De Ronde van Italië is dan ook het hoofddoel van de Eritreër in 2022. Zijn seizoen zal hij beginnen in de Mallorca Challenge.

“Mijn zilveren medaille op het WK in Leuven was een keerpunt voor mijn land, maar ook voor mijn carrière”, vertelde Girmay in een persbericht van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. “Vanaf nu zullen de verwachtingen hoog zijn, maar dat is mijn motivatie ook.”

Die hoge verwachtingen komen door het sterke seizoen van de 21-jarige renner in 2021. Naast de eerder genoemde zilvere medaille op het WK bij de beloften stapelde Girmay ook de ereplaatsen op. Zo werd hij onder meer zevende in de Trofeo Laigueglia , die gewonnen werd door Mollema. In de Royal Bernard Drome Classic en in de Druivenkoers in Overijse werd hij ook zevende. Bovendien wist hij eenmaal zijn armen in de lucht te steken, de Eritreër won namelijk de Classic Grand Bescançon Doubs. In die Franse koers (1.1) wist hij onder anderen Nairo Quintana en Thibaut Pinot voor te blijven.

“Het grote doel dit seizoen is de Giro d’Italia, mijn eerste grote ronde. Ik heb een mooi programma met verschillende monumenten. Daarin zal ik kunnen leren van de ervaring van Alexander Kristoff, bijvoorbeeld in een koers als Milaan-San Remo, die hij in het verleden heeft gewonnen. Sinds ik bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux rijd voel ik me thuis. Dankzij de vriendelijke en professionele sfeer kan ik op een goede manier ontwikkelen. Ik ben klaar voor mijn debuut in de Majorca Challenge”, sloot Girmay af.