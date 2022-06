Biniam Girmay maakt deze week zijn rentree na kurkincident

Biniam Girmay keert deze week terug in wedstrijdverband. De tijdrit en wegrit tijdens het Eritrees nationaal kampioenschap worden de eerste wedstrijden van de 22-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert sinds het veelbesproken kurkincident in de Giro d’Italia.

Girmay verschijnt vrijdag in de hoofdstad Asmara eerst aan de start van de individuele tijdrit, waar Merhawi Kudus van EF Education-EasyPost mag proberen zijn titel met succes te verdedigen. Bij zijn enige deelname aan het Eritrees kampioenschap tijdrijden in 2019 (Amanuel Ghebreigzabhier won) was Girmay zesde.

Twee dagen later staat de renner van Intermarché-Wanty-Gobert ook aan de start van de wegrit, waarin wordt gezocht naar een opvolger voor Dawit Yemane (Bike Aid). Bij zijn enige optreden in de wegrit tijdens het Eritrees kampioenschap, ook in 2019, reed Girmay naar de achtste plek (de zege was toen voor Natnael Berhane).

Girmay werd misschien wel dé revelatie van het seizoen door zijn sterke voorjaar. Twee dagen na zijn vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic, schreef hij Gent-Wevelgem achter zijn naam door de sprint van een kleine kopgroep te winnen. Hij klopte de Fransman Christophe Laporte en de Belgen Dries Van Gestel en Jasper Stuyven.

Kurkincident

In mei maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de Giro d’Italia. Hij had al een hele reeks top 5-klasseringen op zak, toen hij de tiende etappe naar Jesi won. Tijdens de podiumceremonie ging het echter mis: de kurk van de champagnefles kwam in zijn oog terecht, waarna hij de volgende dag niet meer van start ging voor de elfde rit.

The next races for Biniam Girmay ⤵️ 🇪🇷 National Championships ITT

🇪🇷 National Championships RR pic.twitter.com/wPbCUiGxGS — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) June 20, 2022