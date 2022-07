Biniam Girmay hervat competitie in Europa: “Derde blok begint meteen heel intens”

Biniam Girmay verschijnt dit weekend aan de start van de Tour de Wallonie, zijn eerste koers op Europese grond sinds de Giro d’Italia. Nadien reisde hij terug naar zijn thuisland Eritrea om te herstellen van de oorblessure die hij opliep bij het veelbesproken kurkincident en om te trainen. Ook won hij in die periode het nationaal kampioenschap tijdrijden.

“Ik ben weer voor het eerst herenigd met mijn team sinds mijn ritzege in de Ronde van Italië en het lijkt erop dat mijn derde blok in Europa meteen heel intens van start zal gaan”, blikt Girmay alvast vooruit op de website van zijn team Intermarché-Wanty-Gobert. De Tour de Wallonie gaat zaterdag van start in Temploux en eindigt vijf dagen later in Chapelle-lez-Herlaimont. Onderweg worden de renners onder andere de Muur van Huy en La Redoute omhoog gestuurd.

De Eritreeër, winnaar van Gent-Wevelgem en een rit in de Giro d’Italia, kijkt uit naar zijn terugkeer in competitie. “Het wordt natuurlijk afwachten hoe ik me op deze mythische hellingen zal voelen. Ik denk dat er enkele kansen voor sprinters komen, want ik heb gezien dat er heel wat snelle renners aan de start staan. Er is ook een rit over kasseien. Onze sportdirecteurs hebben ons ook met videobeelden van de verkenning geïnformeerd.”

Girmay probeerde de kasseistroken in de Tour de Wallonie alvast te vergelijken met de stroken die hij in het voorjaar voor de wielen kreeg. “De stroken zijn lang, maar de moeilijkheidsgraad is lager vergeleken met de Paterberg waarop ik Wout van Aert en Christophe Laporte probeerde te volgen in de finale van de E3 Saxo Bank Classic. We zijn hier met een sterk team, ik kan niet wachten om opnieuw een rugnummer op te spelden in de thuishaven van onze sponsors!”

Behalve Girmay staan ook Jan Bakelants, Dimitri Claeys, Aimé De Gendt, Lorenzo Rota, Kévin Van Melsen en Loïc Vliegen namens Intermarché-Wanty-Gobert aan de start van de ronde. De Tour de Wallonie staat voor 23-27 juli op de kalender.