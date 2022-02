Biniam Girmay debuteert in E3 Saxo Bank Classic tijdens Vlaamse klassiekers

Biniam Girmay is een van de meest in het oog springende talenten van dit voorjaar. De rappe Eritreeër (21) veroverde afgelopen najaar zilver op het WK op de weg voor beloften, nadat hij kort daarvoor overstapte van DELKO naar Intermarché-Wanty Gobert. Dit voorjaar maakt hij ook voor het eerst zijn opwachting in een Vlaamse klassieker.

De jongeling begon het seizoen op Mallorca, waar hij meteen de Trofeo Alcúdia op zijn naam zette. Komend weekend hervat hij in Frankrijk de competitie tijdens de Faun-Ardèche Classic en de Drome Classic, het tweeluik rondom Valence. Daarna rijdt hij Parijs-Nice als voorbereiding op zijn eerste grote afspraak dit voorjaar: Milaan-San Remo. Met zijn capaciteiten geldt Girmay daar misschien wel als outsider.

Zes dagen later debuteert hij op 25 maart in Harelbeke tijdens een Vlaamse klassieker. Girmay is die dag opgesteld voor de E3 Saxo Bank Classic, bevestigt Intermarché-Wanty Gobert aan WielerFlits. Daarna begint de Eritreeër aan zijn voorbereiding op de Giro d’Italia, waar de Waalse formatie hem uitspeelt als sprinter. In Eschborn-Frankfurt doet hij net daarvoor nog een laatste koersprikkel op.

Wedstrijdprogramma