Bingoal Pauwels Sauces WB bevestigt komst Attilio Viviani

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft zich versterkt met Attilio Viviani. Het hing al even in de lucht dat de Belgische profploeg het jongere broertje van Elia zou binnenhalen, maar nu is zijn komst officieel gemaakt. Hij tekende een contract voor 2022.

Ploegmanager Christophe Brandt is verheugd dat hij de 25-jarige Italiaan, die sinds begin 2022 zonder contract zat, in zijn ploeg kan verwelkomen. “Wij zijn ervan overtuigd dat hij een aanwinst is voor onze ploeg, vooral door zijn talent als sprinter. Attilio zal ons team versterken in het kader van de drukte van ons programma, vooral in de 1.1-koersen op de Belgische kalender die hij al kent.”

Viviani bedankt op de website van de ploeg Brandt voor het vertrouwen. “Ik ben op de goede weg om mijn beste niveau te bereiken en competitief te zijn in de sprints. Mijn training gaat erg goed en ik boek snel vooruitgang. Ik ben een weg-sprinter. Ik hou van nerveuze koersen met een vlak profiel of met kleine klimmetjes, kasseien liggen me ook goed, behalve als ze net zo zwaar zijn als in Parijs-Roubaix.”

Viviani zette in 2020 de stap naar de profs bij Cofidis, nadat hij een jaar eerder bij die ploeg al een succesvolle stage had afgewerkt. Hij won toen in Merksem namelijk de Schaal Sels. In zijn eerste beroepsjaar won hij een etappe en harkte hij een hele rits top 10-plaatsen bij elkaar in La Tropicale Amissa Bongo. Afgelopen jaar boekte hij geen overwinningen en werd zijn contract bij Cofidis niet verlengd.