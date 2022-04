Bijrol Wout Poels in Luik-Bastenaken-Luik: “Ben wel in orde voor de Giro”

Video

Oud-winnaar Wout Poels kon zich in Luik-Bastenaken-Luik niet onderscheiden. De Limburgse klimmer van Bahrain Victorious eindigde zelf als 39ste, op meer dan vijf minuten van winnaar Remco Evenepoel. “De benen liepen vol, maar ik heb nog wel voor de ploeg kunnen werken”, blikt Poels terug voor de camera van WielerFlits.

Aanvallen op de Redoute is vaak te vroeg, maar niet voor Remco Evenepoel. Poels is onder de indruk. “Remco is wel een speciale, dus chapeau”, zegt Poels. “Ik heb het net nog even gezien, maar als je vanaf daar solo naar de finish rijdt heb je het dik verdiend. Als hij gaat is het alle hens aan dek”, aldus Poels, die zijn ploegmaat en mede-kopman Dylan Teuns zesde zag worden. “Hij had wel goede benen, maar ik denk dat hij op meer had gehoopt.”

Zelf trok Poels in de voorfinale even ten aanval, maar verder reed hij in dienst. “Op zich ging het wel lekker. Op het einde waren de benen een beetje vol, dus heb ik nog voor de ploeg kunnen werken”, vertelt hij. Nu werkt de Limburger toe naar de Giro. “De laatste jaren rijd ik niet heel veel klassiekers, dus het was wel een schok. Maar ik denk dat ik wel in orde ben. Ik kijk heel erg uit naar de Giro. Ik wil heel graag een rit winnen en de ploeg helpen met Mikel Landa.”