‘Bijna onverslaanbare’ Quintana: “Dit is een belangrijke overwinning”

Nairo Quintana pakte op de slotdag van de Tour de La Provence de volle buit. De Colombiaanse klimmer won de etappe met aankomst bergop op de Montagne de Lure en trok de eindzege naar zich toe.

Arkéa Samsic werkte onderweg hard om zijn kopman in een zo optimaal mogelijke positie aan de slotklim te laten beginnen. De klimmer, eerder deze maand 32 jaar geworden, had goede benen en zorgde vier kilometer voor de streep voor de eerste échte aanval bij de favorieten. Aanvankelijk kon alleen Julian Alaphilippe volgen, maar de wereldkampioen plafonneerde en moest Quintana laten gaan. Die wist almaar verder uit te lopen en boekte een dubbelslag.

Quintana was erg blij en roemde het werk van zijn ploeg. “Dit is een belangrijke overwinning voor mij en de ploeg. Ik wil deze successen opdragen aan Emmanuel Hubert (ploegmanager, red.) die al zijn vertrouwen in mij heeft gesteld. Ik weet dat hij blij is op dit moment. Dit succes doet me veel plezier. Het is heel belangrijk voor mij, maar ook voor onze partners Arkéa en Samsic. Ik wil echt al mijn ploegmaats bedanken voor het goede werk dat ze hebben geleverd.”

Collectief succes

Ploegleider Yvon Ledanois sprak behalve van een succes voor Quintana ook van een ‘heel mooi collectief succes’. “Ik wil het werk van de staf en zijn ploegmaats in de hele Tour de La Provence onderstrepen. Deze successen zijn ook van hen. De ploeg heeft vandaag buitengewoon goed werk geleverd. Ze wisten Nairo gerust te stellen en hem vertrouwen te geven – en als Nairo in zo’n stemming is, is hij bijna onverslaanbaar.”