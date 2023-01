Bibberende Kobe Goossens bedankt ploegmaats: “Zeiden dat ik de beste was bergop”

De 26-jarige Kobe Goossens boekte de voorbije dagen zijn eerste twee profzeges uit zijn carrière. Vrijdag won hij de Trofeo Andratx, zaterdag was hij – in beestenweer – de beste in de Trofeo Serra de Tramuntana. “Het is ongelofelijk”, zei de koukleumende klimmer na afloop van die laatste wedstrijd tegen onder andere Cycling Pro Net.

“Vandaag voelde ik me heel sterk”, vervolgde Goossens, die in de slotkilometers wegreed uit een elitegroepje van tien renners en standhield tot op de streep. Halverwege de wedstrijd had hij dat niet meteen aan zien komen. “Na de eerste klim kreeg ik het heel koud, maar mijn ploeggenoten bleven zeggen dat ik de beste bergop was. Daarna moest ik het wel afmaken, want ze werkten heel hard voor me.”

Is Goossens gemaakt om te koersen in slecht weer? “Ik hou er niet echt van, maar ik ben er wel vrij goed in. Ik heb liever de zon, maar als het slecht weer is, rijd ik altijd goed”, aldus de renner van Intermarché-Circus-Wanty. Hij zei ook dat hij deze winter weer progressie heeft gemaakt als renner. “Ik heb mijn eerste twee profzeges geboekt, dus ik heb een flinke stap gezet, denk ik. Ik voelde me de afgelopen twee dagen heel goed. In januari, tijdens het trainingskamp met het team, voelde ik me al steeds beter worden. Dit is heel mooi.”