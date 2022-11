Bezoek aanstaande zondag de Grote Prijs Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Ad

Aanstaande zondag zie jij in de Beekse Bergen de beste veldrijders van de wereld strijden om de medailles. Tijdens de nieuwe Nederlandse wereldbeker Veldrijden de Grote Prijs Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Kom samen met je vrienden en familie genieten van deze mooie en unieke dag!

De wereldbeker veldrijden is de belangrijkste competitie voor veldrijders. Het beloven spannende races te worden op het uitdagende parcours dat getekend is door ex-professional en Wereldkampioen Veldrijden Richard Groenendaal. In het voorprogramma van de wereldbeker staan twee internationale wedstrijden voor de junioren op het programma. De junior-vrouwen starten om 10:00 uur en de junior-mannen om 12:00 uur. Vanaf 13:40 strijden de Elite-vrouwen voor de winst van de UCI Wereldbeker GP Beekse Bergen. Dit belooft een spannende race te worden! Kanshebbers voor de overwinning zijn onder andere de Nederlandse dames Fem van Empel, Marianne Vos, Ceylin Alvarado, Lucinda Brand, Denise Betsema of Annemarie Worst.

Om 15:10 is het de beurt aan de Elite-mannen. Deze wedstrijd wordt doorgaans gedomineerd door de Belgen met o.a. Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Of zal de winnaar van de Koppenbergcross Lars van der Haar hen het vuur aan de schenen leggen?

Het belooft zondag 13 november een dag vol (wieler)feest te worden. Tussen de wedstrijden en trainingen door zorgt een DJ voor de juiste sfeer voor jong en oud en natuurlijk ontbreekt ook de muziek niet in de feesttent. Tijdens het wielerspektakel is er culinair ook voor iedereen iets. Kortom het ideale dagje uit voor het sportieve gezin of vriendengroep.