Bewakingsbeelden tonen crash Egan Bernal

Er zijn beelden opgedoken van de valpartij van Egan Bernal (25). Maandag 24 januari botste de Colombiaan op een stilstaande bus, waarna hij twee weken in het ziekenhuis lag. Nu is terug te zien hoe het ongeluk tot stand kwam.

Het gaat om beelden van bewakingscamera’s. Vanuit twee verschillende hoeken is te zien hoe Bernal op een rode, geparkeerde bus knalt. Omdat de gebeurtenis vanaf een flinke afstand is vastgelegd, zijn de beelden (gelukkig) niet al te scherp. Maar ze geven wel een idee van de snelheid waarmee de renner van INEOS Grenadiers reed, toen hij in aanraking kwam met de bus.

Bernal kwam na zijn val met een gebroken ruggenwervel, een gebroken rechterdijbeen en een gebroken rechterknieschijf op de IC terecht. Ook liep de 25-jarige coureur meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op. Hij moest meerdere keren onder het mes en liet eerder weten bijna een dwarslaesie te hebben opgelopen. Inmiddels heeft Bernal het ziekenhuis weer verlaten en werkt hij in een revalidatiecentrum verder aan zijn herstel.