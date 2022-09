Bettiol keert na sterk WK terug in koers in Coppa Agostini

De Coppa Agostini zal voor Alberto Bettiol zijn eerse koers worden sinds het WK in Wollongong, waar hij knap achtste werd. De Italiaan zal een van de speerpunten zijn bij EF Education-EasyPost.

In 2017 werd Bettiol al eens vierde in de Coppa Agostini. De klassiekerrenner zou dus goed uit de voeten moeten kunnnen in de heuvelachtige koers, die onderdeel uitmaakt van een reeks Italiaanse najaarsklassiekers.

De Amerikaanse formatie reist met een sterkte formatie af naar de Italiaanse wedstrijd. Naast Bettiol zal ook Rigoberto Urán, die afgelopen Vuelta nog een rit won, aan de start verschijnen. Andere blikvangers zijn Mark Padun en Christian Odd Eiking.

De ploeg geeft zelf aan dat de Ronde van Lombardije, die zaterdag 8 oktober wordt verreden, het hoofddoel is van de najaarscampagne. Rigoberto Urán werd in die koers al drie keer derde.

Selectie EF Education-EasyPost voor Coppa Agostini (29 september)

Alberto Bettiol

Christian Odd Eiking

Hideo Nakane

Mark Padun

Andrea Piccolo

Sean Quinn

Rigoberto Urán