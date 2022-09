Betsema schrikt niet van achterstand op Van Empel: “Seizoen duurt nog lang”

Video

Denise Betsema stond bij haar eerste cross van het seizoen op het podium, maar het verschil met winnares Fem van Empel was groot. “Ik schrik niet van dit verschil. Het seizoen duurt nog lang en dit zijn de eerste wedstrijden”, reageerde Betsema in het flashinterview na afloop.

“Iedereen moet weer een beetje in het ritme komen, dat geldt in ieder geval voor mij. Ik kijk heel erg uit naar de rest van het seizoen, hopelijk wordt het verschil kleiner”, vervolgde Betsema, die in het begon van de veldrit af kreeg te rekenen met pech. “Ik was eigenlijk goed wel weg bij het fluitsignaal. Ik kon mooi naar voren schuiven, maar ineens – na de tweede klim, geloof ik – ging mijn versnellingsapparaat in crash-modus, denk ik. Ik zat op de lichtste versnelling, dus ik ging keihard trappend naar de post, maar die is dan nog heel ver weg…”

Speelde de inspanning die ze vervolgens moest doen haar later in de wedstrijd parten? “Ik denk dat je zeker even moet bekomen, als je in het begin zo’n inhaalslag hebt gemaakt. Maar ik denk dat Fem echt in topvorm is en veel progressie heeft gemaakt. Die was sowieso niet bij te houden, ook als ik niet de post in hoefde. Ik merkte wel dat het tweede deel van de wedstrijd weer wat beter ging.”