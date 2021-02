Bernal richt zich op de Giro d’Italia: “Ik denk dat het de beste beslissing is”

Egan Bernal won in 2019 nog als allereerste Colombiaan de Tour de France, maar richt zich dit jaar op de Giro d’Italia. Manager Dave Brailsford maakte dat gisteren bekend tijdens een online presentatie. “Ik denk dat het de juiste beslissing is”, zo vertelt Bernal vanuit Frankrijk.

In de Giro krijgt Bernal in ieder geval steun van Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Filippo Ganna. Het kan zijn dat de Colombiaan daarna ook de Tour nog betwist, maar dat hangt ervan af hoe hij uit de Giro komt. Anders is de Vuelta a España ook een optie voor de 24-jarige renner van INEOS Grenadiers.

“Ik wilde altijd al de Giro rijden sinds mijn profdebuut in 2016”, zo liet Bernal voor de start van de tweede etappe van de Ster van Bessèges weten aan Cyclingnews. “Zelfs in 2019, toen ik de Tour wist te winnen, moest ik eigenlijk de Giro rijden.” Bernal moest echter passen voor de Italiaanse ronde nadat hij op training een sleutelbeenbreuk opliep.

Hernieuwde motivatie

“Ik wil dit jaar genieten van de wedstrijd. Ik hou van de Giro en ben ontzettend gemotiveerd. Ik heb een heel erg moeilijk jaar achter de rug, maar we hebben de situatie geanalyseerd en het is nu beter om me op wedstrijden te richten waar ik van geniet. De Giro is zeker een wedstrijd waar ik naar uitkijk en dat geeft me ook een mentale boost.”

Bernal is de eerste twee etappes van de Ster van Bessèges schadevrij doorgekomen. “Dit is een goede start van het seizoen. Ik werk nog altijd elke morgen aan mijn revalidatie. We hebben voor de start altijd wat tijd om wat oefeningen te doen. De blessure is nog niet 100% genezen, maar ik voel wel dat het de goede kant opgaat.”

Brailsford maakte ook bekend dat de Britse sterrenformatie met Geraint Thomas, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart naar de Tour de France gaat. Naast de drie kopmannen staan ook Richie Porte, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis op de shortlist om in juni aan de start te staan van de Tour.