Bernal en Thomas lopen tegen tijdsverlies aan

Egan Bernal en Geraint Thomas zijn vrijdag op achterstand over de streep gekomen in Tirreno-Adriatico. In de etappe naar Gualdo Tadino werd het duo van INEOS Grenadiers opgehouden door een val in de verre finale.

Bernal en Thomas kregen, net als de andere renners die betrokken waren bij de val, niet de tijd van het peloton toegekend, omdat het ongeluk net buiten de laatste drie kilometer (op 3,2 km) plaatsvond. Bernal kwam op achttien seconden achterstand over de aankomstlijn, Thomas op negentien tellen. De Colombiaan staat nu 27e in het klassement, op 37 seconden van Wout van Aert, de Brit een plaatje verder (28e op 39 sec.). Pavel Sivakov is het hoogstgeplaatst bij INEOS Grenadiers op de 26e positie.

Na de etappe schreef de Britse ploeg op social media: “Het was een geweldige inspanning van de ploeg om het tijdsverlies te beperken. Egan gaf slechts achttien seconden toe na een intensieve achtervolging. Er is nog altijd een lange weg te gaan.”

Prati di Tivo

Zaterdag krijgen de renners de zwaarste rit van Tirreno-Adriatico voorgeschoteld. Vanuit staalstad Terni koerst het peloton over 148 kilometer, over onder meer de Passo Capannelle, naar wintersportoord Prati di Tivo.

