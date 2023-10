dinsdag 3 oktober 2023 om 14:01

Beresterke Pfeiffer Georgi is Christina Schweinberger de baas in Binche-Chimay-Binche

Pfeiffer Georgi heeft Binche-Chimay-Binche voor vrouwen gewonnen. In de slotkilometer begon ze op kop te rijden voor Charlotte Kool, maar daarbij sloeg ze een gaatje. Vervolgens wist ze de teruggekeerde Christina Schweinberger te kloppen in een sprint met twee. Kool werd vijfde.

Binche-Chimay-Binche was bij de vrouwen in feite Chimay-Binche. Vanuit Chimay ging het in zeventig kilometer naar Binche, waar nog drie lokale ronden van elk 16 kilometer op het programma stonden. De ultieme finale bevatte een korte helling en ging over kasseien. Ook voor de rest ging het veelal over smalle, glooiende wegen. In combinatie met het hoge tempo zorgde dat verschillende keren voor scheuren in het peloton.

Vooral Team dsm-firmenich was erg actief. De Nederlandse ploeg gooide het op 35 kilometer van de finish op de kant. Een klein groepje scheidde zich als gevolg daarvan af, maar nadien viel het weer volledig stil. Veel rensters konden terugkeren en met nog 25 kilometer te gaan, was het peloton weer bijna compleet. In de voorlaatste ronde herhaalde Team dsm-firmenich de actie nog eens. Hieruit ontstond na wat schermutselingen een kopgroep van zes: Evy Kuijpers (Fenix-Deceuninck), Elise Uijen, Franziska Koch (Team dsm-Firmenich), Maria Giulia Confalonieri (Uno-X), Gladys Verhulst (FDJ-SUEZ) en Victoire Berteau (Cofidis).

Op naar een sprint?

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer, waren zij echter alweer tot de orde geroepen door een uitgedund peloton. Met zo’n dertig rensters leken we ons op te mogen maken voor een ‘massasprint’. Team dsm-firmenich had met Charlotte Kool op papier de snelste vrouw in huis, maar de ploeg wilde het nog wat zwaarder maken. Ze gooiden het nog maar eens op de kant. Behoorlijk wat rensters wapperden er nog af, waardoor we met zo’n tien rensters de slotkilometer ingingen. Pfeiffer Georgi wilde daar de sprint aantrekken voor Charlotte Kool.

Dat ging echter met zoveel geweld dat Kool kraakte. De Nederlandse zakte er doorheen en kon niet meer sprinten voor de zege. Ondertussen had Georgi ook een gaatje geslagen met de rest. Enkel Christina Schweinberger kon nog terugkeren en de Oostenrijkse van Fenix-Deceuninck nam meteen over. In de sprint-a-deux die volgde was Georgi de snelste.