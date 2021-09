Benoit Cosnefroy wint ook de Tour du Jura

Benoît Cosnefroy heeft de smaak te pakken. Een week na zijn zege in de Bretagne Classic was hij zaterdag ook de beste in de Tour du Jura. Simone Velasco en Valentin Madouas mochten met Cosnefroy mee het podium op.



Met Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre, David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Victor Lafay, Biniam Ghirmay en Nairo Quintana aan de start kon de organisatie van de Tour du Jura zich zaterdag opmaken voor een mooie editie. Kuitenbijters als de Côte de Montciel (max. 17%) en de Côte de Mancy (max. 22%) vormden in de laatste kilometers het slotakkoord van de Franse koers.

Rolland en Geniez in de vroege vlucht

Na de eerste klim van de dag zagen we deze renners meteen al van voren. Mede daardoor reed een vroege vlucht met Delio Fernandez Cruz, Kenny Molly, Alexis Guerin, Colin Stussi, Andrea Di Renzo, Alexandre Geniez en Pierre Rolland pas na zestig kilometer weg. Toen ze eenmaal weg waren, vergaarden ze binnen een mum van tijd een voorsprong van bijna vijf minuten.

Door die ruime voorsprong speelde de kopgroep tot diep in de finale een rol. Want toen achter de zeven koplopers de favorieten ten aanval trokken, konden enkelen daarna hun karretje aanhaken. Dat waren Rolland, Fernandez, Guerin en Geniez, die op twintig kilometer van de meet vergezeld werden door Gaudu, Simone Velasco, Elie Gesbert, en Sebastian Schonberger.

Pinot en Quintana in de aanval, maar Cosnefroy lacht het laatst

Toen de Côte de Montciel en de Côte de Mancy opdoken in de finale, werden zij echter weer teruggepakt door het peloton. Op deze beklimmingen zagen we daarna aanvallen van Quintana, Pinot en ook Cosnefroy, maar uiteindelijk zouden we gaan sprinten in Lons-Le-Saunier. Cosnefroy was in die sprint duidelijk de beste en boekte zo alweer zijn derde zege van het seizoen.