Benoît Cosnefroy weer tweede: “Verslagen door hele sterke renner”

Na zijn tweede plaats in de Amstel Gold Race, was Benoît Cosnefroy woensdag ook runner-up in de Brabantse Pijl. Weer moest hij een renner van het in de breedte sterke INEOS Grenadiers voor laten gaan. “Het zou voor mij beter zijn als zij er niet waren”, lacht de Fransman voor de microfoon van DirectVelo.

Cosnefroy hoopte dat INEOS Grenadiers, dat drie man in de kopgroep van zeven had zou gokken op een sprint voor Tim Pidcock. Vervolgens zou hij de Brit kunnen verrassen, was het idee. “Maar het was niet hun strategie”, baalt de renner van AG2R Citroën. “Zulke situaties zijn nooit gemakkelijk. In de finale zat iedereen er ook doorheen, omdat het een zware wedstrijd was en vanwege de kou. Ik kan niet echt ergens spijt van hebben.”

“Ik ben blij dat ik er steeds bij ben, maar ik mis een overwinning”, vervolgt Cosnefroy. “Ik hoopte hier te winnen. Met de Circuit de la Sarthe (waar Cosnefroy ook tweede werd in het eindklassement, red.), zijn dit nogal veel tweede plaatsen in één week.” Uiteindelijk ging de 19-jarige Magnus Sheffield er met de zege vandoor. “Ik ben door een hele sterke renner verslagen. De hele toekomst ligt nog voor hem.”

Omdat Sheffield naar de overwinning soleerde, werd daarachter gestreden om plek twee. “Warren Barguil viel met nog achthonderd meter te gaan aan. Ik bleef in het wiel van Tim (Wellens, red.) en toen hij uitweek, deed ik dat ook. Ik slipte wat, maar ik wist hem te passeren”, kijkt Cosnefroy terug. “Ik hoop deze vorm te behouden om mee te doen op de Muur van Huy, net als in 2020 (Cosnefroy werd toen tweede, red.).”