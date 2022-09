‘Benoît Cosnefroy op weg naar Australië, mogelijk om alsnog WK te betwisten’

Start Benoît Cosnefroy aankomende zondag dan toch op de wegrit van de WK? De Fransman zou aanvankelijk niet meedoen aan de mondiale titelstrijd, maar volgens L’Équipe is hij nu toch op weg naar Australië.

Cosnefroy staat als reserve op de ‘inschrijvingslijst’ van de Franse selectie en zou dus nog tot de definitieve selectie mogen toetreden. Deze definitieve selectie zal terug te vinden zijn op ‘startlijst’, die zaterdag pas naar buiten komt. Woensdag zal Thomas Voeckler het team van de Fransen echter al bevestigen tijdens een persconferentie. Dan zullen we weten of Cosnefroy inderdaad aan het vertrek staat zondag.

Cosnefroy, die volgens L’Équipe zondag op een vlucht richting Australië is gestapt en maandag op de plaats van bestemming aan zou komen, vervangt mogelijk Rémi Cavagna of Bruno Armirail, staat in het bericht. Cavagna en Armirail reden beiden de individuele tijdrit afgelopen zondag.