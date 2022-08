Benoît Cosnefroy kampt met knieklachten en laat La Polynormande schieten

Benoît Cosnefroy is de Tour de France niet goed uitgekomen: de Fransman heeft na La Grand Boucle knieklachten gekregen. In samenspraak met de medische staf van AG2R Citroën heeft Cosnefroy besloten dat hij aankomende zondag niet zal starten in La Polynormande. .

Het gaat om tendinitis (een ontsteking van de pees, red.) aan de rechterknie. Inmiddels begint de 26-jarige Cosnefroy zijn trainingen weer langzaam op te bouwen, maar La Polynormande komt dus nog te vroeg. Mogelijk start de nummer twee van de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl wel in de Tour du Limousin (16-19 augustus). Voorafgaand aan deze koers wordt de situatie geëvalueerd.

Naast Cosnefroy, heeft AG2R nog een renner in de lappenmand: Paul Lapeira. De 22-jarige heeft een ontsteking aan zijn linker achillespees. Ook voor hem geldt dat in overleg met de medische staf van de ploeg besloten is om de Polynormande over te slaan.