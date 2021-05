Bennett lovend over Mørkøv na nieuwe zege: “Michael vliegt!”

Net als woensdag in Portimão was Sam Bennett in Tavira de snelste in de massasprint. Daarmee verraste de Ierse spurter zich zelf een beetje na een zware, warme dag, waarin hij eigenlijk geen goede benen had.

“Ik ben echt opgelucht, de ploeg was weer fantastisch”, zei hij na de finish. “Het was zwaar door de warmte en ik had echt niet de benen. Ik was eigenlijk verrast dat ik het kon afmaken vandaag. De verantwoordelijkheid om te sprinten lag bij mij, maar ik wist niet of ik het wel kon. Het werk dat de jongens deden was echter fantastisch. Zelfs in de finale dacht ik nog dat het een verloren zaak was, maar Michael (Mørkøv, red.) vond de opening en deed een geweldige lead-out.”

Volgens de 30-jarige sprinter van Deceuninck-Quick-Step verliep de sprint ‘vrij chaotisch’. “Ik denk dat veel ploegen te vroeg aan zijn gegaan. We lagen vrij ver achter, maar de meeste lead-outs waren al weg toen we de laatste bocht doorgingen.” Zijn eigen lead-out Mørkøv kon lang wachten en kwam met de Ier in zijn wiel hard van achter opzetten, waardoor ze de concurrentie konden verrassen. “Volgens mij heeft Michael zelfs het podium gehaald. Hij vliegt!”