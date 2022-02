Benjamin Thomas wint in Ster van Bessèges na late aanval

Benjamin Thomas heeft de derde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De Franse renner van Cofidis reed in de laatste drie kilometer weg uit een kopgroep die in de slotfase was ontstaan, en haalde vervolgens met een kleine voorsprong solo de overwinning binnen.

Niet voor het eerst kregen de renners een serieuze etappe voor de wielen geschoven in de Ster van Bessèges. In de eerste veertig kilometer lagen de beklimmingen van de Côte d’Aubrias, de Côte de Dieusses en de Col de Portes – niet te verwarren met de gelijknamige Alpenpas. Ook in het vervolg van de rit bleef het op en af gaan, onder andere over de Côte de Tharaux en de Côte du Riboulet. De Col des Brousses en de Col de Trélis, op zeventien en negen kilometer van de finish, waren de laatste grote hordes tot aan de aankomst in Bessèges.

Even voor een uur werd onder een blauwe lucht het startsein gegeven voor de derde etappe. Op de oplopende eerste kilometers was het meteen koers en verschillende renners probeerden weg te komen, waarbij zelfs leider Mads Pedersen even meeschoof. Uiteindelijk kwam in de eerste dertig kilometer een kopgroep tot stand met Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Sebastian Schönberger (B&B Hotels), Jérémy Cabot (TotalEnergies), Thibault Guernalec (Arkéa Samsic) en Samuele Zoccarato (Bardiani).

Van deze zeven koplopers waren Houle en Guernalec het best geklasseerd, allebei op 1:14 minuut van Pedersen. De kopgroep reed meer dan vier minuten weg bij het peloton, waar Trek-Segafredo en EF Education-EasyPost in eerste instantie het tempo bepaalden. In de tweede koershelft ging UAE Emirates mee op kop rijden en zakte de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker. Op de beklimming van de Brousses was het verschil tot onder de minuut geslonken en begonnen de aanvallen vanuit de kopgroep.

Pedersen verliest zijn leiderstrui

Guernalec probeerde het tot twee keer toe op de Brousses, maar hij kwam niet weg. Op de Trélis, de laatste klim van de dag, versnelde Sheffield maar het peloton zat de vluchters al op de hielen. Vervolgens probeerden diverse aanvallers weg te rijden en zij rekenden de INEOS-renner in. Mads Pedersen miste de slag en ging zijn leiderstrui verliezen. Uiteindelijk vonden Benjamin Thomas, Tobias Halland Johannessen en Alberto Bettiol elkaar en zij begonnen met een kleine voorsprong aan de afsluitende kilometers.

Met nog drie kilometer te gaan viel Thomas aan en pakte een gaatje. Johannessen probeerde de Franse hardrijder nog terug te halen, maar het verschil was gemaakt. Thomas pakte de ritzege en Bettiol kwam nog terug bij Johannessen, en wist de jonge Noor van de tweede plek af te houden.