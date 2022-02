Benjamin Thomas bezorgt Cofidis tweede zege op rij: “We voelen ons echt bevrijd”

Benjamin Thomas bezorgde zijn ploeg Cofidis de tweede zege op rij in de Ster van Bessèges, na de overwinning van Bryan Coquard gisteren. De baan- en wegwielrenner viel aan op de laatste klim en kwam met een kleine voorsprong over de streep. Verder nam Thomas de leiderstrui over van Mads Pedersen.

Thomas had de finale vooraf al bekeken en wist dus wat hij kon verwachten. Dat zijn ploeggenoot Coquard gisteren al had gewonnen, was bovendien een enorme motivatie. “Sinds zijn overwinning gisteren voelen we ons echt bevrijd! We deden het geweldig met de ploeg, die me goed omringde op de laatste klim.”

In de laatste kilometers van de wedstrijd was de Franse hardrijder in de aanval samen met Alberto Bettiol en Tobias Halland Johannessen. Uiteindelijk maakte hij op een stuk vals plat op ongeveer drie kilometer van de finish het verschil. “Vanaf dat moment was het een individuele achtervolging naar de streep. Ik ben heel tevreden. Het is een beloning voor het werk van de ploeg.”