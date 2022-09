Benjamin Eckerstorfer volgende aanwinst Soudal-Quick-Step Development Team

Soudal-Quick-Step Devo krijgt steeds meer vorm. Nadat eerder deze week al bevestigd werd dat Senne Hulsmans en Jan Kino in 2023 voor de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step (de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl) uitkomen, kwam vandaag naar buiten dat het team zich versterkt met de Oostenrijker Benjamin Eckerstorfer.

Patrick Lefevere bracht het nieuws terloops naar buiten in zijn column voor Het Nieuwsblad. In zijn bespreking van de wegwedstrijden voor junioren en beloften op de WK in Wollongong, zei de grote baas van Quick-Step-Alpha Vinyl het volgende: “De Oostenrijker Benjamin Eckerstorfer – die een tijd voorop reed – kennen we ook goed. Hij gaat volgend jaar voor onze conti-ploeg rijden.”

De 18-jarige Eckerstorfer is momenteel tweedejaars junior. Zowel in de wegrit als de tijdrit van de WK eindigde hij als zeventiende in zijn leeftijdscategorie. Eerder dit jaar werd hij nationaal kampioen van Oostenrijk en eindigde hij als tweede in de Junioren Rundfahrt (2.1), een UCI-meerdaagse in zijn eigen land.

Top-vier WK junioren

In zijn column liet Lefevere ook nog doorschemeren dat Quick-Step-Alpha Vinyl de complete top-vier van het WK junioren reeds intensief volgt. Het gaat om Emil Herzog (eerste), António Morgado (tweede), Paul Magnier (vierde) en Vlad Van Mechelen (derde), die de komende twee jaar evenwel al onder contract staat bij de opleidingsploeg van Team DSM. Ook Herzog en Morgado hebben reeds een ploeg voor 2023. Zij komen volgend jaar uit voor Hagens Berman Axeon.