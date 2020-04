BeNe Ladies Tour (9-12 juli) van de kalender geschrapt dinsdag 7 april 2020 om 11:24

En we gaan door. Zonet beslisten de organisatoren van de BeNe Ladies Tour, een hoog aangeschreven dameswedstrijd met ritten in Nederland en België, om hun wedstrijd af te gelasten. “Op naar 2021.”

“In de voorbereiding van deze vierdaagse, die van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli 2020 op de kalender staat, worden we geconfronteerd met teveel onzekerheden”, aldus organisator Geert Stevens. “Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg. Als organisator moeten we rekening houden met de (verschillende) regelgeving van twee landen.”

“Ook het feit dat we zowat dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop. Na overleg met de verschillende locaties (Utrecht, Roosendaal, Zulte, Sluis en Knokke-Heist) werd tot deze afgelasting overgegaan. We focussen nu op 2021.”

Zowel Jolien D’hoore (2015 en 2016) als Marianne Vos (2017 en 2018) schreven in het verleden deze rittenkoers op hun naam. Vorig jaar ging de eindzege naar de Duitse Lisa Klein (foto boven) van het Canyon-SRAM Racing Team.