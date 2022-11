Ben Wiggins (17) wil vader achterna: “De druk om te presteren is heel groot”

Er koerst deze week weer een Wiggins mee in het Kuipke, de fameuze wielerbaan in Gent. Het gaat niet om voormalig baan- en wegtopper Bradley Wiggins, maar om zijn zoon Ben Wiggins. Die laatste is zeventien jaar oud en bijzonder ambitieus. “Ik droom ervan om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En vooral Parijs-Roubaix”, citeert Het Nieuwsblad.

De jonge Brit verblijft deze week in Gent, waar hij meedoet aan de Toekomstzesdaagse. De Belgische stad heeft een speciale betekenis voor de familie Wiggins. Bradley Wiggins zag 42 jaar geleden namelijk het levenslicht in Gent, zijn inmiddels overleden vader Gary woonde als renner van Marc Zeepcentrale in de stad. “Mijn vader vertelt veel over zijn periode in Gent en vooral over de Gentse Zesdaagse”, vertelt de jongste Wiggins.

“Gent heeft een heel aparte plaats in zijn hart. Iedere keer als ik in België ben om te koersen, denk ik aan al die prachtige verhalen die hij over het Kuipke heeft verteld. En hij heeft gelijk: dit is de beste piste ter wereld. Heel speciaal door zijn kleine omvang en de sfeer is uniek. Dat ik hier nu sta, de derde generatie Wiggins in het Kuipke, maakt ook mij emotioneel. Dit is een droom die uitkomt, ook voor mijn papa. Ik wil hier dan ook ooit winnen.”

En Ben Wiggins droomt van nog veel meer, al beseft hij ook dat hij grote schoenen moet vullen. Zijn vader is namelijk vijfvoudig Olympisch kampioen, veroverde acht wereldtitels en won in 2012 de Tour de France. “Met zo’n palmares is het niet simpel om Wiggins te heten. Ik ben trots op mijn achternaam, maar mijn voornaam is belangrijker. De druk om te presteren is heel groot, de mensen verwachten van mij dat ik win. En dat ik even goed word als mijn vader.”

Geloof in eigen kunnen

“Natuurlijk wil ik dat ook, maar je moet realistisch zijn. Dat ik dit jaar Europees kampioen werd in de puntenkoers bij de junioren, was heel belangrijk voor mij. Een bewijs dat ik mijn plaats in de wielerwereld verdien. Want ik heb wel wat shit over mij heen gekregen, al probeer ik mij daarboven te stellen.” De beloftevolle renner hoopt in de toekomst vooral te schitteren in het klassieke werk. “Ik droom ervan om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En vooral Parijs-Roubaix. Papa heeft die koersen nooit gewonnen, hè.”

“De Tour de France? Ja, dat is het allerhoogste. Maar met mijn lichaamsbouw is klimmen niet echt mijn ding. Tijdrijden wel. En natuurlijk droom ik van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. We zien wel, ik ga er in ieder geval voor.”