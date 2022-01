Ben Tulett: “We kunnen veel leren van de Giro van Remco Evenepoel”

Ben Tulett is slechts twintig jaar oud, maar heeft er al twee seizoenen in het profpeloton op zitten. Het Britse toptalent maakte deze winter de overstap van Alpecin-Fenix naar zijn droomploeg: INEOS Grenadiers. “Het is mijn ambitie om een van de vooraanstaande klassementsrenners te worden”, vertelt hij aan Rouleur.

Bij zijn nieuwe ploeg komt Tulett genoeg jonge landgenoten tegen waar ook veel van verwacht wordt – in de toekomst, maar ook nu al. INEOS Grenadiers heeft een nieuwe generatie Britse toppers in de gelederen met onder andere Ben Turner, Ethan Hayter en Tom Pidcock. “Ik denk dat onze eigenschappen ongeveer hetzelfde zijn, maar ik ben iets eerder overgestapt van het veld naar de weg dan Tom heeft gedaan”, zegt Tulett over Pidcock.

“Ik zit nu volledig in de transitie naar het worden van een echte wegrenner, waarbij ik me vooral wil richten op het rijden van rondes, wedstrijden met bergetappes”, weidt hij verder uit. Hij zegt hier echter zijn tijd voor te nemen, verwijzend naar Remco Evenepoel en de druk waar de Belg mee te maken kreeg in de Giro van 2021. “Ik denk dat we veel kunnen leren van de Giro van Remco. Dat was een goed voorbeeld van waarom we voorzichtig moeten zijn met mijn ontwikkeling.”

“We moet niets overhaast doen en alles nemen zoals het komt. Ik wil geen stappen missen of overslaan. Er zijn renners die twee of drie jaar succes hebben en dan opgebrand zijn. Dat willen we niet, we willen een lange en succesvolle carrière”, legt de nummer negen van de afgelopen Ronde van Polen uit.

Deze houding heeft ook invloed op zijn programma. “Ik zal naar sommige wedstrijden gaan om echt te presteren, om echt voor de overwinning proberen te rijden, maar er zullen ook koersen zijn waar ik vooral ga knechten en leren. Komend jaar is het belangrijk dat het een mix van beide wordt.”