Ben O’Connor sukkelt nog altijd met gezondheid: geen Ronde van Catalonië

Het zit Ben O’Connor dit seizoen nog niet mee. De Australische klimmer sukkelde de voorbije weken met zijn gezondheid, kon wel deelnemen aan Tirreno-Adriatico, maar zit inmiddels weer met buikgriep thuis. De renner van AG2R Citroën moet dan ook passen voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart).

O’Connor kampt met gastro-enteritis, een ontsteking van de maag- en darmwand, ook wel gewoon buikgriep genoemd. De 27-jarige renner krijgt er antibiotica voor en moet nu opnieuw gas terugnemen. De Ronde van Catalonië, die op 20 maart begint, komt te vroeg. Felix Gall is zijn vervanger.

O’Connor wist afgelopen weekend nog wel de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico tot een goed einde te brengen. Met een dertiende plaats in het eindklassement deed de Australiër het ook verre van onaardig.

Wanneer O’Connor weer kan koersen, is nog niet bekend. De coureur richt zich dit seizoen met name op de Tour de France. Twee jaar geleden eindigde hij nog knap als vierde in de Franse ronde. Hij won dat jaar ook op indrukwekkende wijze de verregende Alpenrit naar Tignes.