Ben O’Connor ontbreekt in selectie AG2R Citroën voor Parijs-Nice

AG2R Citroën zal het in Parijs-Nice (5-12 maart) moeten doen zonder Ben O’Connor. De Australische klimmer moest afgelopen weekend wegens griep verstek geven voor de Faun Ardèche Classic en Faun Drôme Classic en blijkt nog niet voldoende hersteld.

O’Connor eindigde dit jaar al als zevende op het Australisch kampioenschap en werd in de Santos Tour Down Under zesde. Op Europese bodem koerste hij nog niet in 2023. Hij zou eigenlijk zijn opwachting maken in het Franse tweeluik Faun Ardèche Classic-Faun Drôme Classic, maar O’Connor moest wegens griep passen.

Nu blijkt de 27-jarige klimmer ook niet klaar voor deelname aan Parijs-Nice. O’Connor was binnen de ploeg van AG2R Citroën de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. Die eer lijkt nu weggelegd voor Aurélien Paret-Peintre. De 26-jarige Fransman won dit jaar al een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en werd er tweede in het eindklassement. Vorig jaar was Paret-Peintre bovendien al tiende in Parijs-Nice.

Verder bestaat de ploeg uit Clément Berthet, Mikaël Cherel, Dorian Godon, Larry Warbasse en de Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf.

Selectie AG2R Citroën voor Parijs-Nice (5-12 maart)

Clément Berthet

Mikaël Cherel

Stan Dewulf

Dorian Godon

Oliver Naesen

Aurélien Paret-Peintre

Larry Warbasse