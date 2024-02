zondag 18 februari 2024 om 09:49

Ben O’Connor bezig aan laatste contractjaar bij AG2R: “Weet niet wat ik ga doen”

Ben O’Connor komt al sinds 2021 uit voor (tegenwoordig) Decathlon AG2R La Mondiale, maar zal hij ook volgend jaar nog koersen voor de Franse formatie? De Australische klimmer beschikt over een aflopend contract en zijn toekomst ligt naar eigen zeggen open.

“Ik weet niet wat ik ga doen”, geeft hij aan in een interview met GCN. “Ik denk dat je open-minded moet zijn. Ik koers nu vier jaar bij deze ploeg. Om te zeggen of je bij dit instituut blijft, is een beslissing. Want zo beschouw ik de ploeg wel, als een instituut. De formatie bestaat inmiddels al dertig jaar.”

“Je moet in het leven deuren openen en paden bewandelen, maar uiteindelijk is geluk het belangrijkste”, is O’Connor behoorlijk geheimzinnig over zijn toekomst. “Als je alles haalt uit wat je verlangt, dan heb ik het gevoel dat je de strijd wint. Ik haat het om spijt te hebben in het leven. Het is een optie om bij dezelfde ploeg te blijven, of om iets nieuws te proberen.”

“Je kunt ook opteren voor een ploeg met een internationaal karakter. Ik kom van een internationale ploeg (doelt op Dimension Data, red.) en ik weet dus hoe het is. Op dit moment weet ik het nog niet zeker. Voor nu is het belangrijkste om te blijven presteren. Ik kijk alleen naar mijn eigen prestaties”, aldus O’Connor, die zijn seizoen begon met winst in de Vuelta a Murcia.

Groei

De 28-jarige Australiër richt zich dit seizoen vooral op een goed klassement in de Giro d’Italia. Een verantwoordelijkheid die hij zeker niet uit de weg gaat. “Ik denk dat ik bij deze ploeg ben gegroeid als renner. Mijn carrière heeft echt een compleet andere wending genomen. Ik heb geleerd om een kopman te zijn en om te gaan met verschillende culturen. Ik kan nu beter communiceren en ook omgaan met taalbarrières en communicatieproblemen.”