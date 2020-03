Ben Hermans opnieuw onder het mes voor ‘laatste fase revalidatie’ zondag 29 maart 2020 om 14:01

Ben Hermans zal binnenkort opnieuw worden geopereerd aan zijn schouder, zo laat de Belgische renner weten via Instagram. De klimmer van Israel Start-Up Nation zal hierna aan ‘de laatste fase van zijn revalidatie’ beginnen. Hermans kwam twee maanden geleden zwaar ten val in de Tour Down Under.

Bij een val in de slotfase van de tweede etappe liep de 33-jarige Hermans enkele gebroken ribben, een breuk in de schouder en een sleutelbeenbreuk op. Zijn ploeg liet via social media al snel weten dat het herstel van Hermans zeker twee maanden ging duren. Twee weken geleden kon hij eindelijk weer buiten trainen.

“Eindelijk, bijna acht weken na mijn valpartij in de Tour Down Under kan ik weer buiten rijden. Met mijn fysiotherapeut werk ik hard aan het mobiliseren van mijn schouder, om deze weer volledig te laten bewegen. Vandaag was de eerste dag dat het mogelijk was om veilig te rijden op de weg, maar er is nog veel werk te doen.”

De gewezen winnaar van de Brabantse Pijl meldt nu dat hij binnenkort een schouderoperatie zal ondergaan om van alle problemen verlost te zijn. Hermans hoeft zich niet te haasten in zijn revalidatieproces, aangezien de renners voorlopig niet zullen koersen door de coronapandemie.